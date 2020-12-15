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Ще дві православні церкви можуть найближчим часом визнати ПЦУ, - Порошенко

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Ще дві православні церкви можуть найближчим часом визнати ПЦУ, - Порошенко
Визнання Православної Церкви України світовим православ'ям триває, і як мінімум ще дві церкви "перебувають на дуже короткій відстані" до визнання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Чому це взагалі стало можливим? Тому що ні Путін, ні Кирило ніколи не вірили, що ми отримаємо Томос. Але цей процес вже не зупинити. Вже третина світового православ'я, де українська церква одна з п'ятнадцяти православних-сестер церков, визнали Україну. Я точно знаю, тому що проводжу переговори і зараз, використовуючи дипломатичні можливості, принаймні дві православні церкви перебувають на дуже короткій відстані від визнання, і тільки пандемія цьому перешкоджає", - зазначив Порошенко.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Фуйлу це розкажіть.
    Якщо воно лізе і використовує церкву проти нас, то чому ми маємо це толерувати ?
  • vlasta
    А вот нiт. Вопрос церкви, это вопрос национальной безопасности. Почитайте историю. Вопрос церкви часто являлся ключевым в становлении многих государств, а для Украины это особенно актуально.
  • Vasily Makarenko
    Щось не вірю що інформований ти дуже!! Гадиш укр. церкві гидота!! Кремлядська троляка Провокатор.
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