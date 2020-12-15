Ще дві православні церкви можуть найближчим часом визнати ПЦУ, - Порошенко

Визнання Православної Церкви України світовим православ'ям триває, і як мінімум ще дві церкви "перебувають на дуже короткій відстані" до визнання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Чому це взагалі стало можливим? Тому що ні Путін, ні Кирило ніколи не вірили, що ми отримаємо Томос. Але цей процес вже не зупинити. Вже третина світового православ'я, де українська церква одна з п'ятнадцяти православних-сестер церков, визнали Україну. Я точно знаю, тому що проводжу переговори і зараз, використовуючи дипломатичні можливості, принаймні дві православні церкви перебувають на дуже короткій відстані від визнання, і тільки пандемія цьому перешкоджає", - зазначив Порошенко.

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