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Безкоштовно проти COVID-19 вакцинують близько 21 млн українців з груп ризику, - Степанов

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Безкоштовно проти COVID-19 вакцинують близько 21 млн українців з груп ризику, - Степанов
Безкоштовно проти COVID-19 вакцинують близько 21 млн осіб з груп ризику.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство охорони здоров'я розробило чіткий план вакцинації і визначило групи людей, яких ми зобов'язані вакцинувати за рахунок держави. Таких людей майже 21 млн. Ми вважаємо, що, в першу чергу, необхідно вакцинувати медпрацівників, бійців ООС, людей, які перебувають в інтернатах, будинках для людей похилого віку, працівників освіти, Нацполіції, Нацгвардії, людей старше 60 років, людей з супутніми захворюваннями", - сказав він.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Привет
    Понятно...значит самое трудоспособное население...то которое своим трудом наполняет бюджет должно подыхать...
    Другого я от тупого зеленого стада и не ожидал...
  • Vladimir T fd7dc273
    Думаю никого не удивит, что самая, самая "группа риска" - это депутаты и их семьи.
  • faust7808
    Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня. Хроника одного преЗедента. От 12.12.2020
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