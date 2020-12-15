"Слуга народу" Камельчук пояснив свої слова про "вигаданий" коронавірус: "Мова про всесвітній рівень, маніпулювання цифрами і статистикою"

Нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук пояснив свою резонансну заяву про те, що коронавірус COVID-19 є "надуманою хворобою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я вірю в те, що люди хворіють, я вдячний лікарям за те, що вони допомагають ставати людям здоровіше, ставлять їх на ноги. Я вірю, що люди хворіють на грип, пневмонію, різними видами різного ступеня тяжкості, вірю, що є SARS, і він був ідентифікований давно, що існують коронавіруси, і вони були ідентифіковані давно, ще в Радянському Союзі в 1960-х роках. У 2015 році деякі турагентства не рекомендували їхати в одну африканську країну, тому що там був коронавірус", - сказав Камельчук.

За його словами, йдеться про інше - "мова про всесвітній рівень, маніпулювання цифрами і статистикою".

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"Моя особиста позиція - щодо того, під яким соусом це подається на світовому рівні. Все це схоже на світову стратегію вакцинації, яка не залишає вибору тим людям, які мають право розпоряджатися свої здоров'ям по-іншому. Немає доказів того, що це передається саме в такий спосіб від невакцинованої людини", - заявив нардеп.

Як зазначив "слуга народу", ефективність тестів на коронавірус і вакцин викликає питання:

"На жаль, 120 факторів, які заведені в тести, не підтверджують того, що вони ефективні, і заява про 30-50% ефективності мене дивує, як і про ефективність вакцин 70-50-95%".

За словами Камельчука, вакцинація від коронавірусу в Україні, якщо вона відбудеться, "повинна бути проведена розумно, перевірена, сертифікована довгий час".

"Я кажу про право людини, записане в Конституції України - за власним вибором проводити лікування, я кажу про права в Європейській хартії, про те, про що заявляють британські та європейські чиновники, що людину змушувати не можна", - додав він.

Нагадаємо, раніше "слуга народу" Камельчук назвав COVID-19 "вигаданою хворобою".