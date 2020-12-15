Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом перевищує 50% у шести областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 15 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% у 6 областях України.

Про це свідчать дані МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Миколаївській, Львівській, Одеській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 44,3%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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