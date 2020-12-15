Держприкордонслужба затримала з початку року вісім дельтапланів, які переправляють контрабанду через кордон, - Дейнеко
"Днями ми затримали в Чернівецькій області чотири дельтаплани, які не давали нам життя протягом останніх півтора місяці. У цьому році ми вже затримали два літаки, і, разом з цими чотирма, вісім дельтапланів", - сказав Дейнеко в інтерв'ю "Інтерфакс- Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Люди ризикують життям, щоб перекинути кілька коробів сигарет і заробити гроші. Ситуація дуже кричуща. А скільки було випадків, коли вони розбивалися!" - додав чиновник.
Він зазначив, що в поточному році Держприкордонслужба зафіксувала навіть випадки, коли порушники використовували накладні копита, переправляючи контрабанду через кордон по землі.
"Коли читаєш історичну літературу, бачиш, що всі методи контрабанди, які були на початку XX століття, існують і нині. Змінюються предмети контрабанди, форми. У цьому році були навіть випадки, коли порушники використовували накладні копита, маскувалися під корів. На своєму досвіді пам'ятаю, як в 2005 році, в січні, при тому, що висота снігу була десь 40 см, громадяни однієї з країн посипали відбитки перцем, щоб собаки не взяли слід. Таке теж буває. Ми в своїй діяльності стикаємося і з такими кумедними ситуаціями", - розповів Дейнеко.