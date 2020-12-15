За добу в МВС виявили 297 нових випадків COVID-19, більшість - у Києві. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 15 грудня зафіксовано 297 нових випадків зараження коронавірусною хворобою серед правоохоронців МВС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
Найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано в Миколаївській області (25) та м.Києві (+61).
Від початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 26 309 правоохоронців, одужали - 25 388, померли - 84.
Медичну допомогу отримують усі підрозділи та навчальні заклади системи МВС, а також контактні особи, які спілкувалися з хворими.