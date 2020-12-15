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Жоден нардеп не задоволений Держбюджетом-2021, але він компромісний, - "слуга народу" Гетманцев

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Жоден нардеп не задоволений Держбюджетом-2021, але він компромісний, - "слуга народу" Гетманцев
Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев каже, що бюджет на 2021 рік не задовольняє жодного нардепа, хоч і є компромісним.

Про це сказав Гетманцев у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про бюджет, то на сьогодні - це бюджет бідної країни. Безперечно, він не задовольняє жодного депутата, який буде голосувати за нього в залі, але на те він і компромісний, щоб не задовольняти нікого, а бути десь по середині", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, парламент планує розглянути бюджет на 2021 рік.

Також читайте: Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про держбюджет на 2021 рік

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Интресно , а за какие гроши ЗЕ собрался лететь отдыхать ?

    И , наверно , секретарь канцелярии с ним ?

    Мальчики устали от коронавируса - полетят на необитаемый остров в теплом море 😀😀😀
  • Vadym Tsyrkalyuk
    они уже считают деньги бюджета своими и делят
  • jklpqrs
    "Конец эпохи бедности" и "бюджет бедной страны" это синонимы? А может это следствие? Но обязательно ли второе должно было следовать из первого? Зебилоиды, что скажете?
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