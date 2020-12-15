Жоден нардеп не задоволений Держбюджетом-2021, але він компромісний, - "слуга народу" Гетманцев
1 41022
Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев каже, що бюджет на 2021 рік не задовольняє жодного нардепа, хоч і є компромісним.
Про це сказав Гетманцев у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Якщо говорити про бюджет, то на сьогодні - це бюджет бідної країни. Безперечно, він не задовольняє жодного депутата, який буде голосувати за нього в залі, але на те він і компромісний, щоб не задовольняти нікого, а бути десь по середині", - сказав Гетманцев.
Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, парламент планує розглянути бюджет на 2021 рік.