Жоден нардеп не задоволений Держбюджетом-2021, але він компромісний, - "слуга народу" Гетманцев

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев каже, що бюджет на 2021 рік не задовольняє жодного нардепа, хоч і є компромісним.

Про це сказав Гетманцев у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про бюджет, то на сьогодні - це бюджет бідної країни. Безперечно, він не задовольняє жодного депутата, який буде голосувати за нього в залі, але на те він і компромісний, щоб не задовольняти нікого, а бути десь по середині", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, парламент планує розглянути бюджет на 2021 рік.

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