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Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2021 року. ВIДЕО

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Верховна Рада продовжила до кінця 2021 року дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Законопроєкт за основу і в цілому підтримали 304 народні депутати на засіданні у вівторок.

Законопроєктом пропонується пролонгувати дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" до 31 грудня 2021 року включно.

Верховна Рада неодноразово продовжувала на рік термін дії цього закону. Так, 4 жовтня 2018 року парламент України підтримав президентську законодавчу ініціативу, якою особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО буде запроваджено з дня набуття чинності відповідного закону на термін до 31 грудня 2019 року.

Законопроєкт продовжує на рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, встановленого статтею 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО був ухвалений Верховною Радою у вересні 2014 року і набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України".

Зокрема, стаття 10 цього закону (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. У цій статті також прописано умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов - виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами, в тому числі представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год - Цензор.НЕТ 9119
  • Андерсен a4cbf7de
    Во первых не правильно писать "Донбассе", нужно писать в ОРДЛО. Или мы уже готовы сдать весь Донбасс рашен оккупантам. Во вторых статус должен быть один и для ОРДЛО и для Крыма и для Севастополя - "территории Украины временно оккупированные Российской федерацией" Вот и весь " статус" ( что по факту и является) И никаких дополнительных особенностей здесь нет . А всю ту "пятую колонну" которая считает по другому, добро пожаловать на постоянное жительство в Московию.. там столько земли от Мурманска до Чукотки и от островов Франца Иосифа до монгольских степей.. Живи не хочу...
  • Гарри Гарриссон 3c02c97b
    А при *****, значит, продления такого статуса было правильным и патриотичным, а сейчас это зрада?
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