Компенсації від держави отримали лише два десятки з 236 сімей померлих через COVID медиків, - Bihus.Info. ВIДЕО

Грошові виплати від держави отримали лише близько двох десятків сімей померлих від COVID-19 лікарів, хоча за час пандемії хвороба забрала життя понад дві сотні медичних працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.

Станом на 12 листопада відомо про 236 летальних випадків серед медиків через COVID-19, яким вони заразилися на роботі.

Спецкомісія, яка розслідує смерть медичних працівників, встигла розглянути 112 випадків і тільки в 34 визнати, що лікарі дійсно заразилися на роботі.

При цьому повні виплати отримали тільки члени 21 родини померлих медиків - 1 570 000 грн на кожну сім'ю.

22 сім'ї отримали - по 210,2 тис. грн, в 4 випадках ще вирішується питання призначення виплат.

Серед родин померлих медпрацівників, які не отримали виплати – сім’я лікаря Івана Венжиновича, світлину з яким використовували по всій Україні для соціальної реклами із написом "Дякую".

Венжинович помер 30 вересня через двобічну пневмонію. У нього залишилася дружина – теж медик, і двоє дітей. Компенсації вони не отримали, бо попри всі симптоми ПЛР-тест показав негативний результат, хоча усі симптоми Івана вказували на COVID-19. Вже після смерті Івана Венжиновича МОЗ оновило накази,згідно з якими ПЛР-тест більше не єдине, що визначає наявність хвороби. Але для дружини лікаря це вже нічого не змінить. Нині Ірина Венжинович не вірить в те, що може отримати хоч якісь виплати.

Ще одна історія стосується Черкас, де лікар Олег Гайда 26 років працював хірургом у місцевій поліклініці. 30 червня лікар помер від ускладнень спричинених коронавірусом. Йому було 52 роки. Він лише на два тижні пережив свого рідного брата Івана – керівника військового шпиталю у Львові. Який теж помер від ускладнень спричинених коронавірусом.

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У справі Гайди дві комісії підтвердили, що лікар заразився COVID-19 на роботі, але попри це Фонд соцстрахування відмовився платити і через суд не погоджується з рішенням комісій.



Фото: сайт Bihus.Info

Також журналісти зазначають, що за підрахунками благодійників, держава не забезпечила лікарів засобами індивідуального захисту.

Зокрема, закуплених масок вистачило на 15 днів роботи, респіраторів на 9 днів, а рукавичок - по одній мав отримати кожен шостий медик. Закупівлі відбувалися ще влітку.

Деякі лікарі кажуть, що самостійно купують і шиють собі захисні костюми, також допомагають волонтери.

У той же час, міністр охорони здоров'я Максим Степанов звітує, що лікарі забезпечені всім необхідним.