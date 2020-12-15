У 2020 році майже 20 тис. іноземців отримали відмову у в'їзді в Україну, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Державна прикордонна служба України в 2020 році не пропустила в Україну понад 19,5 тис. іноземців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

"Всього з початку року в Україну з різних причин ми не пропустили більш як 19,5 тис. іноземців. У більшості випадків це ті, хто не зміг підтвердити мету своєї подорожі, мали обмеження в'їзду або незаконно відвідували окуповані території, перевищили терміни перебування або подорожували з недійсними документами. Найбільше серед іноземців це громадяни Росії, Молдови і Туреччини", - сказав Дейнеко.

За його словами, також було виявлено понад 8 тис. осіб, як українців, так і іноземців, які незаконно відвідували тимчасово окупований Крим.

"При цьому саме співробітниками прикордонного відомства винесено щодо іноземців за різні порушення більш як 7800 заборон на в'їзд в нашу країну. Крім того, додам, що за 11 місяців ми виявили понад 8 тис. осіб - це і українці, і іноземці - які незаконно відвідували тимчасово окупований Крим. За добу ми виявляємо до 40 таких людей", - зазначив Дейнеко.

Голова Держприкордонслужби пояснив, що з моменту початку незаконної анексії Криму з боку РФ порушується питання незаконного відвідування українськими та іноземними громадянами окупованої території. "При цьому деякі з іноземців після цього намагаються під усілякими приводами потрапити на територію України, серед них зустрічається багато інтелігенції, артистів", - зазначив він.

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"У нас немає альтернативи. Наша позиція принципова: якщо громадянин іноземної держави відвідував територію окупованого Криму, окупованих районів Донецької та Луганської областей всупереч українському законодавству, отримує три роки заборони в'їзду в Україну і не буде пропущений на територію України", - вказав Дейнеко.

Якщо ж відповідні території з порушенням законодавства відвідує громадянин України, він буде притягнутий до адміністративної відповідальності, додав керівник відомства.

"Періодично різні люди йдуть на все, щоб потрапити на територію України. Серед тих, хто в цьому році отримав заборону в'їзду: Кирило Гребенщиков, Борис Корчевников (але він в'їхав в Україну, а вже виїжджаючи, отримав заборону в'їзду), Антон Пампушний, Петро Мамонов, Світлана Чебан, Олексій Петрушко, Наталія Краснова, Олександра Митрошина. Ігор Ліванов, Олена Корікова, Павло Баршак, учасники ліричної комедії "Ідеальний свідок", пішли далі і спробували в'їхати в Україну двічі, тому спочатку при спробі в'їзду вони отримали заборону на три роки, а потім заїхали на сусідній пункт пропуску і отримали вже десять років заборони в'їзду в Україну", - розповів Дейнеко.

За його словами, також був заборонений в'їзд в Україну групі з п'яти громадян РФ, які їхали до Києва проводити тренінги та лекції з журналістики. "Думаю, що навряд чи вони можуть нас навчити чесної журналістики, ми ж бачимо, як це відбувається в РФ. І це далеко не весь список", - підкреслив Дейнеко.

На питання про те, чи використовує Держприкордонслужба соцмережі і сайт "Миротворець" при пошуку цієї інформації, він відповів, що використовують всі законні ресурси. "Ми використовуємо всі законні наявні ресурси. Всі значить всі, без винятків. Крім того, у нас на сайті є стоп-лист, де будь-який громадянин може викласти інформацію про будь-яку особу - українця чи іноземця, який незаконно відвідував окуповані території", - пояснив глава відомства.

Дейнеко підкреслив, що ця інформація перевіряється, і Держприкордонслужба дає можливість кожній людині при перетині кордону висловити свою думку, спростувати або підтвердити її.