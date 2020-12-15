Суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування у справі ексглави МВС Захарченка, - Офіс Генпрокурора
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.
Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).
"Дозвіл надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх Президента України, Міністра внутрішніх справ України та його заступника, Голови Служби безпеки України та його першого заступника, командувача внутрішніх військ МВС України та інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту", - йдеться в повідомленні.