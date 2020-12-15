Рада схвалила механізм вручення суддям протоколів про адмінпорушення
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
325 голосами "за" законопроєкт прийнятий за основу і 321 голосом - в цілому.
Законопроєкт №4471 вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. У документі прописали особливості вручення протоколів про адміністративні правопорушення суддям.
Основний спосіб вручення таких протоколів - шляхом надсилання поштою. Відповідно до закону, судді Конституційного суду дається можливість за його бажанням або особисто надати пояснення по суті протоколу, або зробити це в присутності або інспектора Вищої ради правосуддя - для судді, або глави Конституційного суду - для судді цього суду.
Однак якщо НАЗК не отримало у встановлені терміни пояснення судді, воно може передавати документи на розгляд до суду.
Нагадаємо, Рада схвалила за основу і в цілому законопроєкт для розблокування роботи Нацагентства з питань запобігання корупції, яка була заблокована після скандального рішення КСУ.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.