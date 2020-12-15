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Продовження особливого статусу Донбасу сприятиме мирному врегулюванню ситуації, - делегація в ТКГ

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Продовження особливого статусу Донбасу сприятиме мирному врегулюванню ситуації, - делегація в ТКГ
Українська делегація в Тристоронній контактній групі вважає продовження особливого статусу Донбасу позитивним кроком.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба делегації, інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалення законопроєкту як закону сприятиме мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей відповідно до політичних домовленостей, у зв'язку з чим, пропонується підтримати ухвалення зазначеного законопроєкту. Варто зазначити, що Закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" передбачений згідно з пунктом 3 Протоколу за результатам консультацій Тристоронньої контактної групи стосовно спільних кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України П. Порошенка і ініціативи Президента Росії В. Путіна від 05.09.2014. Таким чином, втрата чинності вказаного Закону може спричинити до звинувачень РФ у зриві мирного врегулювання та підірвати переговорний процес", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2021 року.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Наталья Киенко
    А у них и так особый статус- ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ. Причем уже почти 7 лет, но к миру этот статус не приблизил ни на йоту. Вот вглубь украинской территории, подальше от Донбасса,- это да.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Яким чином, маючи які підстави зелені деґенерат прийшли до такого вкрай парадоксально висновку?
  • Vladimir Soukhov
    Продление особого статуса ОРДЛО ничему не будет способствовать. То что достаётся даром обычно не ценится.
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