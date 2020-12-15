Виявлений у Великій Британії новий різновид COVID-19 більш заразний, - ВООЗ
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив телеканалу Sky news спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з COVID-19 Девід Наварро.
"(Цей тип вірусу. - Ред.) більш заразний, але не здається небезпечним", - сказав він.
"Дані змушують припускати, що це радикально не змінить пріоритети в боротьбі з вірусом в Сполученому Королівстві", - пояснив він.
У той же час Наварро закликав громадськість проявляти пильність у нинішній ситуації.
Напередодні глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок заявив, що фахівці виявили понад тисячу випадків нового виду COVID-19, який може бути пов'язаний з швидким поширенням вірусу на південному сході Англії.
Він додав, що Лондон повідомив ВООЗ про виявлення нового різновиду коронавірусу.
З початку пандемії у Великій Британії заразилися коронавірусом понад 1,8 млн осіб, понад 64,1 тис. заражених померли. Країна останнім часом посилює заходи у боротьбі з пандемією. Так, в Лондоні і ряді районів на південному сході країни з середи закриються бари, паби, кафе і ресторани. Вони зможуть працювати тільки на винос або доставляти їжу додому.