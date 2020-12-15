Виявлений у Великій Британії новий різновид COVID-19 більш заразний, - ВООЗ

Виявлений у Великій Британії новий різновид коронавірусу COVID-19 поширюється швидше, але не видається більш небезпечним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив телеканалу Sky news спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з COVID-19 Девід Наварро.

"(Цей тип вірусу. - Ред.) більш заразний, але не здається небезпечним", - сказав він.

"Дані змушують припускати, що це радикально не змінить пріоритети в боротьбі з вірусом в Сполученому Королівстві", - пояснив він.

У той же час Наварро закликав громадськість проявляти пильність у нинішній ситуації.

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Напередодні глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок заявив, що фахівці виявили понад тисячу випадків нового виду COVID-19, який може бути пов'язаний з швидким поширенням вірусу на південному сході Англії.

Він додав, що Лондон повідомив ВООЗ про виявлення нового різновиду коронавірусу.

З початку пандемії у Великій Британії заразилися коронавірусом понад 1,8 млн осіб, понад 64,1 тис. заражених померли. Країна останнім часом посилює заходи у боротьбі з пандемією. Так, в Лондоні і ряді районів на південному сході країни з середи закриються бари, паби, кафе і ресторани. Вони зможуть працювати тільки на винос або доставляти їжу додому.