Новини

Якщо у нас все вийде з вакциною, то Німеччина може повернутися до нормального життя до осені 2021 року, - Меркель

2 37320
Якщо у нас все вийде з вакциною, то Німеччина може повернутися до нормального життя до осені 2021 року, - Меркель
Канцлер Німеччини Ангела Меркель розраховує на повернення до нормального життя до осені 2021 року. До кінця літа в Німеччині планують прищепити проти коронавірусу 60% людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Меркель заявила під час онлайн зустрічі з німецькими студентами.

За її словами, ситуація з коронавірусом стабілізується ближче до осені, тоді як зима буде складною.

"Якщо у нас все вийде з вакциною, то у нас буде відносно велика надія, що до осіннього семестру у нас буде нормальна ситуація", - заявила Меркель, слова якої цитує Spiegel.

Вона додала, що навчальний рік у 2021 році планують розпочати 1 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина вводить жорсткий карантин вже з 16 грудня: закриють школи, дитсадки та магазини

Нагадаємо, від завтра у Німеччині запроваджують жорсткий локдаун. Він триватиме до 10 січня.

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Как так получилось, что страна проигравшая во Второй Мировой Войне живет в десятки, а то и сотни раз лучше страны в которой дидываивале и их на палках носют?
  • Шоколад Корона
    ну, вакцина от коронавируса может быть эффективной около полугода, ну максимум год. Лучше выпускать йогурты от коронавируса.
  • Sergey Odeskiy
    У нас таких проблем нет, не к чему возвращаться, нормальной жизни еще ни кто не видел в этом государстве !
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини