Новини

Били, катували і знімали на відео: у Кам'янському група підлітків познущалася із 17-річного хлопця, - поліція

17 53022
Били, катували і знімали на відео: у Кам'янському група підлітків познущалася із 17-річного хлопця, - поліція
Група підлітків побила і познущалася із 17-річного хлопця, після чого виклала відео тортур в інтернет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Кам'янського відділу поліції.

"14 грудня до поліції звернулась 43-річна жінка та повідомила про знущання над її сином. Правоохоронці встановили, що 13 грудня потерпілий був к гостях у знайомого, де його побили та зрізали волосся. Відео знущань з хлопця один із присутніх виклав до мережі "Інтернет". На цей час поліція встановила всіх учасників події - це троє місцевих мешканців віком від 15 до 20 років. Також поліцейські встановили особи шести свідків, які були присутні в гостях разом із потерпілим", - сказано в повідомленні.

За цим фактом за погодженням з місцевою прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (катування, вчинені групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Триває досудове розслідування.

Також читайте: Учень випадково розпилив газ із балончика на уроці в школі на Львівщині - евакуювали 400 осіб, - поліція

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Мразота сциклива, зазвичай, зграєю нападає.
    Поки не почнуть карати серйозно, це буде продовжуватись.
  • radeon
    Половина Каменского ватная на всю голову (как впрочем и весь юго-восток),особенно те что на заводах,там почти 100% сепарни.Что Вы хотели от таких существ?Пытать,убивать,унижать,красть и т. д. это в природе ватников,в генах.Они не смогут жить как нормальные люди никогда,Каменское это не исключение,то клоака.Это кстати и есть причина почему у Литвы,Эстонии,Латвии и т.д. удало начать жить нормально,а у Украины нет - они сразу ватников отсекли,поняли что те якорь в процессе развития общества.А мы этого не сделали,поэтому имеем такой результат.
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Дебіли малолітні, почали виход у доросле життя з криміналу. Ще сотню разів пожалкують що зробили це, але вже нічого не виправиш
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини