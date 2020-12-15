ФОПи спробували встановити намети на Майдані Незалежності: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У центрі Києва триває акція протестів підприємців. Між мітингувальниками та правоохоронцями на Майдані Незалежності відбуваються сутички.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні, 15 грудня, в центрі Києва протестують представники руху SaveФОП. Вони вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час запровадження жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.
З ранку вони пікетували Верховну Раду. Потім вони пройшли маршем по вулиці Грушевського і Європейською площею до Майдану Незалежності. Протестувальники спробували встановити намети, але їм перешкодили представники Нацполіції. В результаті, між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ