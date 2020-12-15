НАЗК продовжуватиме перевіряти декларації суддів, - "слуга народу" Монастирський

Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності, нардеп "Слуги народу" Денис Монастирський каже, що новий закон механізму вручення суддям протоколів про адмінпорушення не передбачає створення іншого НАЗК.

Про це він сказав в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"НАЗК продовжуватиме перевіряти декларації суддів. Ніякого іншого окремого, особливого, надзвичайного НАЗК для суддів не буде", - сказав Монастирський.

Однак, за його словами, для суддів будуть існувати певні запобіжники щодо тиску на них.

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"Порядок перевірки суддів буде затверджуватися сьогодні, це методичні рекомендації - вони повинні бути затверджені вже загальним указом голови НАЗК і Вищої ради правосуддя. Тобто це перший запобіжник, що порядок повинен бути узгоджений представниками судової влади. Друге - в разі початку перевірки декларації суддів невідкладно інформуються органи суддівського самоврядування. Третє - довідку про порушення судді погоджує особисто голова (НАЗК. - Ред.) або його заступник", - розповів Монастирський.

Крім того, за його словами, голова або заступник НАЗК також підписує протокол про корупційне правопорушення.

Також законопроєкт передбачає, що протокол про адміністративне правопорушення направляється судді.

"Не буде переслідувань вдома або на роботі. Якщо суддя хоче дати пояснення - він це може зробити в присутності Вищої ради правосуддя", - додав нардеп.