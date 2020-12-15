З початку доби найманці РФ двічі відкривали вогонь у районі Авдіївки і Водяного, бойових втрат немає, - Міноборони
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Від початку поточної доби станом на 12:00 зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, на донецькому напрямку російсько-окупаційні війська відкривали неприцільний вогонь з підствольних гранатометів поблизу Авдіївки і Водяного.
"Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає", - сказано в повідомленні.