Рада підтримала необхідні для ухвалення Держбюджету-2021 зміни до Бюджетного кодексу
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За законопроєкт №4100-д проголосували 311 нардепів.
Міністерству фінансів дали право на операції з державними деривативами, включно з їхнім обміном, випуском, купівлею, викупом та продажем, у тому числі за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про держбюджет. Це необхідно, щоб зменшити очікуване пікове навантаження на державний бюджет і знизити ризики, пов'язані з імовірністю збільшення витрат по держдеривативам у майбутньому.
Передбачені й держгарантії на портфельній основі, спрямовані на підтримку державою суб'єктів господарювання мікро-, малого та середнього підприємництва. Держава гарантує часткове виконання зобов'язань, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов'язань по портфелю кредитів і 80% по кожному окремому кредиту.
Крім того, регулюється покриття касових розривів загального фонду державного бюджету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.
У закон у сесійній залі внесли правку, яка дозволяє повторне призначення на один рік держслужбовця, який досяг пенсійного віку, без обов'язкового проведення конкурсу щорічно. За неї проголосували 306 нардепів.
У залі нардепи схвалили і норму, яка повернула місцевому самоврядуванню частку від акцизу на паливо. Вона передбачає, що у 2021 році 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію пального зараховуються до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування автоматично.