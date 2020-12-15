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Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу, щоб тривав переговорний процес, - "слуга народу" Костін

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Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу, щоб тривав переговорний процес, - "слуга народу" Костін
Голова України в політичній підгрупі ТКГ, голова парламентського комітету з правової політики Андрій Костін говорить, що продовження парламентом до кінця 2021 дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей "є сигналом України про необхідність продовження переговорного процесу.

Про це Костін розповів у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що бажання народу України - це встановлення миру на Донбасі і повернення наших територій, людей. Для того, щоб переговорний процес тривав, ми також, як українська держава, повинні продемонструвати свою прихильність до переговорно-дипломатичного шляху вирішення конфлікту на Донбасі. Це важливий сигнал не тільки для народу України, а й наших міжнародних партнерів. Тому що без широкої міжнародної підтримки нам буде дуже складно самостійно вирішувати це питання ... Це сигнал про те, що ми розуміємо, що переговорний процес потрібно продовжувати, незважаючи на те, як важко це йде", - сказав Костін.

Нагадаємо, сьогодні Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2021 року.

Також читайте: Продовження особливого статусу Донбасу сприятиме мирному врегулюванню ситуації, - делегація в ТКГ

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    чтоб продолжать переговорный процесс... и чтоб опять наши не стреляли...и чтоб это выглядело внутренним конфликтом а не войной... и чтоб это тягамотина длилась еще год...
    а там...или ишак (ишак тут в смысле - ишак...осёл))) и не более того!))) здохнет или *****
  • Vadym Tsyrkalyuk
    все лучшее детям сепарам
  • Vadym Tsyrkalyuk
    нет, я просто против давать привелегии за тероризм
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