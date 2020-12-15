Акція протесту в центрі Києва: рух транспорту на вул. Хрещатик тимчасово обмежено, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

У зв'язку з проведенням масових заходів на вулиці Хрещатик рух транспорту тимчасово обмежено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні патрульної поліції в Telegram.

"Шановні водії, у зв'язку з проведенням масових заходів на вулиці Хрещатик рух тимчасово обмежено", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, сьогодні біля Верховної Ради почалася акція "СТОП локдаун!", учасники якої вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також ухвалити законопроєкти №3853-1 (2) та №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування. Організатор акції - "SaveФОП".

Пізніше учасники протесту пройшли маршем вулицею Грушевського і Європейською площею до Майдану Незалежності. Вони спробували встановити намети, але їм перешкодили представники Нацполіції. У підсумку між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички.

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Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ



Фото: патрульна поліція