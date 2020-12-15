Відсутність відповіді Росії щодо Плану дій стосовно Донбасу відкладає проведення там виборів, - "слуга народу" Костін

Україна очікує на позицію Російської Федерації щодо Плану спільних дій стосовно виконання Мінських домовленостей. Відсутність реакції РФ відкладає проведення виборів на Донбасі.

Про це сказав у коментарі журналістам представник України в політичній підгрупі ТКГ, голова парламентського комітету з правової політики Андрій Костін ("Слуга народу"), передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Костін розповів, що нині переговори з російською стороною просуваються складно. За його словами, зараз обговорюється питання Плану спільних дій стосовно виконання Мінських домовленостей.

"Леонід Кравчук представив план цих спільних дій, але поки ми очікуємо письмову позицію від Російської Федерації", - сказав нардеп.

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Відповідаючи на запитання про ймовірність проведення виборів на Донбасі 31 березня, які передбачає План дій, Костін зауважив: "План дій був запропонований більш як місяць тому. Якби він був підтриманий відразу, то, в принципі, ми б намагалися наблизити якомога швидше вибори, але на тих умовах, які я називав - за українським законодавством і відповідно до стандартів ОБСЄ. Нині кожен тиждень, місяць, коли Російська Федерація не погоджується з нашими планами, це, зрозуміло, що віддаляє цю дату. Ми постараємося провести вільні вибори за українським законодавством якомога швидше. Але це не є метою, через яку ми підемо на ті компроміси, які не визнає ні український парламент, ні суспільство".

"За будь-яких умов питання щодо проведення виборів у відповідну дату буде вирішувати український парламент", - додав Костін.

Нагадаємо, сьогодні Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2021 року.