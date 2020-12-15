Новини

Із 10 людей, які переходять з окупованої території на нашу, 7-8 хворі на COVID-19, - глава Луганської ОДА Гайдай

6 90238
Із 10 людей, які переходять з окупованої території на нашу, 7-8 хворі на COVID-19, - глава Луганської ОДА Гайдай
Із 10 осіб, які перетинають лінію розмежування в напрямку з окупованих районів Луганської області на підконтрольну Україні територію, 7-8 хворіють на Covid-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Конкретні цифри. На непідконтрольній території ж "немає ковіду", там же "пневмонія" у них і все:"ковіду немає ", як, власне, і лікування. З 10 людей, які переходять на нашу територію, 7-8 позитивні", - сказав він на пресконференції в рамках форуму "Схід можливостей" у вівторок.

Гайдай зазначив, що часто люди ставляться безвідповідально до наявності у них коронавірусної інфекції, зокрема не бажають проходить самоізоляцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компенсації від держави отримали лише два десятки з 236 сімей померлих через COVID медиків, - Bihus.Info. ВIДЕО

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Envoy
    Пусть "кормильцы" сидят "дома" . Нет пенсии ? Пусть путло их содержит .
  • Наталья Киенко
    И что с этими 7-8 "позитивными"? Их пускают к нам, накачивать статистику или отправляют назад? Хотя... о чем это я? Это ж нашилюди, прутся поделиться своим "приобретением" да и кушать они хотят, и лекарств подзакупить. Но главное, опустошить банкоматы на КПВВ за себя и за ТОГО парня, который сейчас "на блок посту" дежурит... с гранатометом! Будь моя воля, я бы под предлогом пандемии, карантина НИ одного "нашеголюдя" сюда не пустила. Это как раз тот случай, когда говорят СКОЛЬКО ВОЛКА НЕ КОРМИ, ВСЕ РАВНО В ЛЕС СМОТРИТ. А эти в раSSию.
  • Serg Sergeev
    А шо вы хотели от цирка?
    Эпидемия.... Карантин.....По Украине- ограничения, за границу- ограничения.... А с оккупироваными, где х-й ложили на ковид - свободный вьезд
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини