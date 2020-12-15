Кремінь пояснив, яких сфер стосується перехід на українську мову з 16 січня: інтернет-магазини, кафе, гуртки і медицина

16 січня 2021 року набуває чинності стаття 30 "мовного закону". Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, яких сфер стосується перехід на українську мову.

Про це повідомляє урядовий портал, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з законом, відбудеться остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

"Український споживач нарешті отримає право на обслуговування державною мовою за замовчуванням - у супермаркеті чи в інтернет-магазині, у кав'ярні чи ресторані, в банку чи в аптеці, на АЗС чи на вокзалі, в спортзалі чи бібліотеці", - сказав Кремінь .

Омбудсмен зазначив, що лише на прохання клієнта його обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін

Він підкреслив, що вимога щодо обслуговування державною мовою стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у т.ч. гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних послуг.

Кремінь додав, що українською має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо. При цьому він зауважив, що інформація державною мовою про товари та послуги може дублюватися й іншими мовами.

За його словами, у разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно звернутися до працівника установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи, з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення у книзі скарг.

"Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім’я уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб’єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - зазначив Кремінь.

Нагадаємо, на початку грудня мовний омбудсмен нагадав, що з 16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти виключно на українську мову обслуговування.