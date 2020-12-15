Вірменія та Азербайджан обмінялися військовополоненими
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Вірменія та Азербайджан обмінялися військовополоненими, захопленими під час війни в Нагірному Карабасі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Обмін відбувся пізно увечері 14 грудня.
Вірменській стороні були передані 44 людини, азербайджанській - 12. Також сторони передали одна одній тіла загиблих, які перебували на полі бою поблизу міста Шуша.
Міністерство оборони Росії стверджує, що процес обміну утримуваними особами відбувається за посередництва російських "миротворців".