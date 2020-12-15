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Зеленський представить "слугам" кандидатів на посади міністрів: Вітренка, Лапутіну, Шкарлета

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Зеленський представить "слугам" кандидатів на посади міністрів: Вітренка, Лапутіну, Шкарлета
Народні депутати від "Слуги народу" на засіданні фракції у вівторок увечері познайомляться з кандидатами на посади міністрів у справах ветеранів, енергетики та освіти і науки. На засіданні також очікують президента Володимира Зеленського.

Про це повідомила журналістам у Верховній Раді заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Будемо знайомитися з трьома кандидатами на посади трьох міністрів відповідно. Це міністр ветеранів. Пана Бессараба на цій посаді замінить жінка... Далі розглядається кандидатура на посаду міністра енергетики. На цю посаду розглядається Юрій Вітренко... І третє кадрове питання - це Міністерство освіти. На цю посаду пропонують виконувача обов'язків Шкарлета", - зазначила Янченко.

Депутат також підтвердила, що в засіданні фракції має взяти участь президент.

Читайте також: Рада планує призначити Шкарлета міністром освіти і Вітренка віцепрем'єр-міністром енергетики, - Железняк

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Зеленский представит "слугам" кандидатов на должности министров: Витренко, Лапутину, Шкарлета - Цензор.НЕТ 6368
  • dtrscnij grsrt
    О. Якщо мова про того Вітренка, який поставив раком «Газпром», і на якого тут гавкали *********, то добре.
    Правда, тоді і Президент у нас був інший.
  • Павло Макаренко
    Факт.
    Зеленський представить "слугам" кандидатів на посади міністрів: Вітренка, Лапутіну, Шкарлета - Цензор.НЕТ 6733
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