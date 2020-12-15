Лерос про передачу справи Татарова і Микитася з НАБУ в ДБР: У передвиборчій програмі Зеленського говорилося про відсутність "телефонного права" і "корочок"
Про це виключений зі "Слуги народу" Лерос повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Володимир Зеленський, я нагадаю вам вашу передвиборчу програму, як кандидата на пост Президента України:"Ніяких "корочок", ніякого "телефонного права". Невідворотність відповідальності, справедливе і законне покарання - основа чесної України". "Судова гілка влади повинна стати Владою, а не прислужником у Президента, уряду, парламенту, місцевої влади. Ми повернемо довіру і повагу до суду", - підкреслив Лерос.
Таким чином парламентарій прокоментував новину про те, що суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк ухвалив передати справу, в якій фігурує заступник голови Офісу Президента України Олег Татаров з Національного антикорупційного бюро в Державне бюро розслідувань.
Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.
За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.
Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.
Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.
2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.
Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати"