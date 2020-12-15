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Чорновол вручили звинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі штабу Партії регіонів у 2014 р.

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Чорновол вручили звинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі штабу Партії регіонів у 2014 р.
Екснардепу Тетяні Чорновол вручили звинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС Україна.

"Проти мене висунуті звинувачення, справа передається до суду. Слідство завершено", - повідомила Чорновол, вийшовши з будівлі Державного бюро розслідувань.

Чорновол назвала звинувачення "повною маячнею". За її словами, вона хоче якомога швидше отримати вирок, який на її думку, має бути виправдувальним. В іншому випадку Чорновол може загрожувати довічне ув'язнення, додала вона.

"Але я готова прийняти і цей вирок, тому що я вважаю, що він прискорить кінець цієї недолугої зеленої влади", - заявила політик.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Вава тобі йолка.
  • Харьков Сумской
    Прокуроры и следователи должны нести уголовную ответственность за шитьё дел белыми нитками.
  • Zelya Vsyo
    Тетяна Чорновол: Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі штабу "Партії регіонів" у 2014 р. - Цензор.НЕТ 2525
    Мій чоловік загинув за Україну, захищаючи Україну від російського агресора. А недопрезидент Зеленський, принизив його пам'ять та інших, таких, як він, зробивши заяву, в якій фактично заявив, що не достойно "гинути заради ідеологічних чи політичних "цілей". Цілей було взято у лапки Зеленським.
    Пояснюю, недопрезиденту, що Микола загинув за ідеологічну ціль - Україну, національну гідність, не покорення агресії та за політичну ціль, щоб в Україні не було влади окупанта, політики окупанта. І що саме вчинок його та таких, як він дали життя всім і кожному в Україні.
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