Комунікація Міноборони з Бутусовим - "на рівні карантинних мемчиків "Епіцентру"", - Біденко

Міністерство оборони під час скандалу із запрошенням на роботу Юрія Бутусова випустило з уваги стратегічну мету комунікації і тому програло.

Про це пише у фейсбуці фахівець з репутаційного менеджменту та антикризових комунікацій Сергій Біденко, інформує Цензор.НЕТ.

Комунікацію Міноборони з Бутусовим він назвав "феєрично абсурдною".

"Якщо розглядати цей кейс як репутаційно-антикризовий, то хотілося б, щоб ініціатори цієї історії пам’ятали, як важливо тримати у фокусі стратегічні пріоритети. Може видаватися, що потрібно вийти з кризи за будь-яку ціну, адже організація вже зазнає серйозних втрат. Проте, якщо після перемоги над кризою навколо вашої організації буде "випалена земля", це не ОК", - написав Біденко.

Він підкреслив, що необхідно завжди пам'ятати, для кого ти працюєш, і тримати в умі ідеальний варіант завершення кризи.

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"У цьому допоможе запитання "Що повинні думати про компанію наші стейкхолдери після кризи?". Якщо ви замислитеся над ним, то переконаєтеся, що на перший план виходять такі поняття, як професіоналізм, порядність, справедливість, відповідальність", - підкреслив експерт.

"Але наразі комунікація такого потужного міністерства тримається на рівні карантинних мемчиків "Епіцентру"..." - підсумував він.



