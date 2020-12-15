Винні мають відповідати кримінально, - Кличко відреагував на інцидент на Шулявському мосту
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Головна відповідальність за падіння опор на Шулявському мосту - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт. Винні мають відповідати кримінально.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз експерти та оперативно-слідча група на місці встановлюють причини падіння опор. І обстежують інші опори на мосту. Однозначно головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт", - підкреслив Кличко.
За словами глави міста, замовник будівництва - КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" - звернувся із заявою в поліцію. Також звернувся в правоохоронні органи і сам мер Кличко.
"Я переконаний, що правоохоронні органи мають оперативно встановити причини інциденту. Винні мають відповідати кримінально", - резюмував Кличко.