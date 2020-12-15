Зеленський під час складання присяги суддями: "Ваше завдання - бути вартовими об'єктивності, неупередженості та чесності"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зеленський привітав суддів зі складанням присяги та нагадав, що сьогодні в Україні також відзначають професійне свято – День працівників суду, яке було запроваджено указом Президента 20 років тому.
Глава держави наголосив, що статус судді – почесний, але водночас дуже відповідальний і важливий. Він зауважив, що попереду на суддів чекає багато складної й часто невдячної роботи, адже у кожної сторони судового процесу – своє бачення справедливості.
"Ваша місія – бути вартовими об’єктивності, неупередженості, чесності, верховенства права та рівності всіх перед законом. І я вірю, що саме ці принципи ви будете захищати завжди під час юридичних "битв" сторін у правовому полі", – сказав Зеленський.
Президент побажав новопризначеним суддям успіхів у роботі в ім’я правосуддя, справедливості та на благо Української держави.
"Бажаю кожному завдяки щоденній та кропіткій праці, професійним якостям та людським принципам зміцнювати рівень довіри громадян України до судової системи й завжди відповідати високому званню "суддя" й такому поважному звертанню "Ваша честь", – резюмував Зеленський.