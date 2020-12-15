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Зеленський під час складання присяги суддями: "Ваше завдання - бути вартовими об'єктивності, неупередженості та чесності"

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Зеленський під час складання присяги суддями: "Ваше завдання - бути вартовими об'єктивності, неупередженості та чесності"
Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії складання присяги новопризначеними суддями, яка відбулася в Українському домі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський привітав суддів зі складанням присяги та нагадав, що сьогодні в Україні також відзначають професійне свято – День працівників суду, яке було запроваджено указом Президента 20 років тому.

Глава держави наголосив, що статус судді – почесний, але водночас дуже відповідальний і важливий. Він зауважив, що попереду на суддів чекає багато складної й часто невдячної роботи, адже у кожної сторони судового процесу – своє бачення справедливості.

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"Ваша місія – бути вартовими об’єктивності, неупередженості, чесності, верховенства права та рівності всіх перед законом. І я вірю, що саме ці принципи ви будете захищати завжди під час юридичних "битв" сторін у правовому полі", – сказав Зеленський.

Президент побажав новопризначеним суддям успіхів у роботі в ім’я правосуддя, справедливості та на благо Української держави.

"Бажаю кожному завдяки щоденній та кропіткій праці, професійним якостям та людським принципам зміцнювати рівень довіри громадян України до судової системи й завжди відповідати високому званню "суддя" й такому поважному звертанню "Ваша честь", – резюмував Зеленський.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • ГЕТЬМАН UA
    Уходи, Володя. Сам…

    https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2020/12/b76e222ec055b590eb2efe17168070b9.jpg Зеленский во время принятия присяги судьями: "Ваша задача - быть часовыми объективности, беспристрастности и честности" - Цензор.НЕТ 7311Зеленский во время принятия присяги судьями: "Ваша задача - быть часовыми объективности, беспристрастности и честности" - Цензор.НЕТ 3839

    Вова… А ведь скоро два года с твоего радостного новогоднего поздравления.

    Два года с громкого заявления стать президентом. Два года пустых обещаний и сказочных сказок.

    Нет, я, конечно, верю, что ты, возможно, искренне хотел построить тут дом Солнца. И те, кто в итоге тебя привёл за ручку на церемонию инаугурации, именно это тебе обещали.

    Дескать, ты, Вова, только скажи «Да», и всё произойдёт как в сказке…

    И все соратники Януковича сами отправятся на нары…

    Бурштын обратно самозакопается…

    Так называемые порохоботы, ну те, не совсем понятные 25% исчезнут как утренняя дымка…

    И Володя Путин только при упоминании одного твоего имени потеряет сознание от страха, успев перед этим подписать приказ про деоккупацию Крыма и Донбасса…

    Ах да, ещё тебя все будут фактически носить на руках, а ты, собственно, будешь наслаждаться всеобщим обожанием. В общем, всё, что захочешь, только согласись.

    Почти два года прошло, Вова! И что? И НИ-ЧЕ-ГО…

    Кому ты был должен по гроб жизни за то, что дали подержаться за булаву, тебя поимели. Вернее не тебя, а Украину.

    Быстро вернув и компенсировав миллиарды гривен. Тихо и спокойно. Чтобы не поднимать лишний шум.

    Откусили нехилые кусочки от финансового пирога страны, пока ты устраивал шоу Новые Санжары и встречал самолёты с коммерческим грузом.

    Всего за два года, ты, Вова, просрал на международной всё, что только можно было просрать.

    Соратники Януковича прочно обосновались на Банковой и давно крутят тобой, как ребёнок послушной юлой.

    Экономика находится где-то в районе государева очка… вернее, чуть ниже хвостика слона, но это одно и то же. А люди в больницах бросают жребий, кому достанется кислород, пока твой задрипанный Офис пишет сценарий нового ролика.

    Кстати, как там подготовка к Новогоднему обращению? Всё пучком? Ты же только не забудь упомянуть Порошенко и Рошен (а то никто не поверит).

    Это же они забыли снабдить «ковидные» койки кислородом, из-за чего сотни украинцев отправились в мир иной? Ну они, больше некому…

    А знаешь, Володя, что тебя больше всего гложет? То, что ты больше никогда не будешь купаться в лучах всеобщего обожания. Ну как было тогда, семь лет назад. Кто-то восхищался тобой как комиком, кто-то любил в тебе актера, а кто-то классного пацана.

    Были люди равнодушные. Но вряд ли были те, кто тебя презирал и ненавидел…

    Прошло всего-то несколько лет. И сейчас миллионы украинцев при виде тебя, уже обвешанного прозвищами (Уклонист Оманский, Моника Потерпевшая и так далее), скрежещут зубами.

    Им не нужен автограф, как это было бы еще два года назад. Они желают спросить у тебя «Как тебе спится, Володя, после того, как Ярослав Журавель умер под твоим личным контролем?…

    И про упоминании Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко давление не скачет, Вова? Нет?..

    Как там поживает российский агент на Банковой? Кофе хоть угощаете его?

    Не устал ещё солдатам и офицерам на фронте лапшу на уши вешать?».

    И ещё у них десятка три разных вопросов. Злых вопросов. Очень. Рвущих сердца украинцев в клочья…

    Уходи, Володя. Сам… Два, три предложения, глядя в объектив, и тебе станет легче. Уходи, пока не поздно.

    Да нет, не для тебя поздно, кому ты фиг нужен? Пока для Украины не поздно, Вова. Слышал про такую страну?

    Алексей Петров
  • ГЕТЬМАН UA
    ну лох и загнул!
  • Привет
    На словах у осла все часовые...мастера спорта...а на деле вор на воре сидит и вором погоняет...все зеленое стадо такое...поголовно..
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