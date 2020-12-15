Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" 901 жінці, - указ

Президент України Володимир Зеленський удостоїв 901 жінку, яка виховала до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, звання "Мати-героїня".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Президент підписав Указ №568/2020 від 15 грудня 2020 року "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня".

Згідно з документом, за забезпечення зразкового виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей нагороджена 901 українська жінка.

Почесне звання "Мати-героїня" присвоєно багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, зокрема дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.

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