Підліток пригостив однокласниць невідомою рідиною, двоє дітей у реанімації, - поліція
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У Кам'янському Дніпропетровської області 14-річний школяр приніс на уроки невідому рідину і пригостив нею двох дівчат 13 і 14 років.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Через деякий час дітям стало зле, і вони були госпіталізовані в лікарню швидкої медичної допомоги. Зараз хлопець і одна з дівчат перебувають у реанімації під наглядом лікарів, інша дівчинка - вдома на амбулаторному лікуванні", - сказано в повідомленні.
Поліцейські зараз з'ясовують, що за рідину підліток приніс до школи і де її взяв.