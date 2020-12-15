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Підліток пригостив однокласниць невідомою рідиною, двоє дітей у реанімації, - поліція

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Підліток пригостив однокласниць невідомою рідиною, двоє дітей у реанімації, - поліція
У Кам'янському Дніпропетровської області 14-річний школяр приніс на уроки невідому рідину і пригостив нею двох дівчат 13 і 14 років.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Через деякий час дітям стало зле, і вони були госпіталізовані в лікарню швидкої медичної допомоги. Зараз хлопець і одна з дівчат перебувають у реанімації під наглядом лікарів, інша дівчинка - вдома на амбулаторному лікуванні", - сказано в повідомленні.

Поліцейські зараз з'ясовують, що за рідину підліток приніс до школи і де її взяв.

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Топ коментарі

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