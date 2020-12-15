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Вакцина Moderna безпечна й ефективна на 94%, - Управління з санітарного нагляду США

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Вакцина Moderna безпечна й ефективна на 94%, - Управління з санітарного нагляду США
Вакцина проти коронавірусної інфекції COVID-19, розроблена американською компанією Moderna, безпечна й ефективна на 94%.

Про це у вівторок оголосило національне Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Його схвалення означає, що препарат Moderna може стати другою дозволеною вакциною від коронавірусу в країні, після того як раніше управління схвалило застосування вакцини компаній Pfizer спільно з німецькою BioNTech.

На відміну від цього щеплення, вакцина фірми Moderna не вимагає низьких температур для зберігання під час перевезення.

На четвер заплановано експертну нараду, учасники якої визначать, чи рекомендувати препарат Moderna для масового використання, зазначає Бі-бі-сі.

Нагадаємо, 14 грудня у Сполучених Штатах почалася масова вакцинація із застосуванням препарату Pfizer.

У світовій статистиці США залишаються на першому місці за кількістю хворих і померлих від коронавірусної інфекції нового типу. Згідно з даними американського Університету Джонса Гопкінса, від початку пандемії коронавірусу в США ним заразилися 16,5 мільйона осіб, померло - понад 300 тисяч хворих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застосування вакцини BioNTech та Pfizer офіційно схвалили в США, вакцинація розпочнеться 14 грудня

Топ коментарі

  • Шуша Шиншилла
    Ну, допустим, что вакцина от вируса Оспы полностью победила данное заболевание. Но ты не прививайся, не нужно. Мир без таких, как ты "експердов" будет лучше.
  • Олег Грель 78632cbc
    Да да, уже поверили. Не зря Билл Гейтс, Илон Маск и Трамп отказались от вакцинации.
  • Iv Ki
    Если эффективность и безопасность вакцин оценивают такие-же люди, которые насчитали голосов бай дону, глумясь на Конституцией США и избирательным правом граждан США,
    то вероятность 94% - это вероятность того, что соскакивающее с их языка - ложь. Остается надеятся, что за вакцинами стоят другие люди.
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