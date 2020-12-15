За фактом падіння електроопор на Шулявському мосту розпочато кримінальне провадження, - прокуратура Києва

На Шулявський шляхопровід у Києві 15 грудня впали три електроопори. Внаслідок інциденту пошкоджено дев'ять автомобілів, постраждалих немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"Сьогодні, 15 грудня 2020 року, близько 15-ї години в поліцію надійшло повідомлення від перехожих про те, що біля станції метро "Шулявська" впали будівельні опори шляхопроводу. Оперативна група, яка одразу прибула на місце події, встановила, що впали три електроопори безпосередньо на шляхопровід. Внаслідок інциденту пошкоджено 9 автомобілів. Громадяни не постраждали", - сказано в повідомленні.

За фактом події відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ Солом'янського УП ГУ НП у м.Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9", - уточнюють у прокуратурі.

Нагадаємо, 15 грудня очевидці повідомили, що на Шулявському мосту в Києві впали стовпи освітлення, перекривши рух шляхопроводом.

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