НАЗК у відповідь на ухвалення законів про свою діяльність: Починаємо відновлювати роботу, але ще потрібно уточнити три моменти

Верховна Рада 15 грудня прийняла законопроєкти № 4470 та 4471, покликані відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). За ці рішення проголосувала конституційна більшість народних депутатів – 300 та 321 відповідно.

Як зауважують у пресслужбі НАЗК, прийняття цього закону було необхідним у зв’язку з ухваленням Конституційним Судом України (КСУ) Рішення № 13-р/2020, яке позбавило Агентство більшості повноважень, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прийняті законопроєкти справді дозволять НАЗК відновити свою роботу. Чиновники, які вказали неправдиві відомості в деклараціях за попередні роки, через Рішення КСУ не зможуть бути піддані кримінальній відповідальності", — зазначив голова органу Олександр Новіков.

Загалом законопроєкт відновлює практично всі повноваження НАЗК, які Агентство мало до прийняття згаданого Рішення КСУ.

Однак НАЗК проаналізувало документ та сформувало три суттєві зауваження:

1. Закон зобов’язує Агентство інформувати Вищу раду правосуддя або КСУ про початок моніторингу способу життя будь-якого судді.

У НАЗК підкреслюють, що це призведе до того, що заходи із моніторингу способу життя суддів не будуть ефективними. "Так, особа, щодо якої здійснюватиметься моніторинг, зможе спеціально не поширювати або видалити з відкритих джерел інформацію про коштовні речі (наприклад, автомобілі), які має в користуванні, або спробує "легалізувати" статки, повідомивши НАЗК про самостійно виявлені помилки в декларації", - говориться в повідомленні.

2. Складати протоколи щодо суддів мають право лише голова НАЗК та його заступники.

"Наслідки: Така практика може створити небезпечний прецедент — виписування окремих процедур щодо деяких категорій правопорушників. Це може дати право іншим категоріям — депутатам, поліцейським — також претендувати на окремі процедури щодо себе. До того ж така процедура грубо суперечить чинній практиці складання протоколів іншими органами. Загалом орієнтовно 60 інших органів складають на суддів адміністративні протоколи без будь-яких спеціальних процедур. Наприклад, міністр внутрішніх справ та голова податкової не складають щодо суддів протоколи за порушення правил дорожнього руху або несплату податків", - заявили в НАЗК.

3. Закон зобов’язує НАЗК створити за допомогою програмних засобів "чергу" декларацій та інформувати декларанта про включення до цієї черги.

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У НАЗК впевнені, що програмні засоби в цьому випадку не зможуть зробити процес ефективнішим. "Наприклад, сьогодні в Реєстрі є понад 300 декларацій "президентів". Якщо формувати таку чергу електронними засобами, НАЗК повинне буде перевіряти ці несправжні декларації", - повідомляють в органі.

Пропозиції щодо усунення трьох вказаних зауважень Агентство внесе найближчим часом.

НАЗК розпочинає відновлювати роботу за всіма основними напрямками, керуючись положеннями прийнятих змін до Закону України "Про запобігання корупції".

Нагадаємо, 15 грудня Рада схвалила за основу і в цілому законопроєкт для розблокування роботи Нацагентства з питань запобігання корупції, яка була заблокована після скандального рішення КСУ. Також парламент підтримав у цілому законопроєкт №4471 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складання протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 і 188-46, 212-15 щодо судді, судді Конституційного Суду України.