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Під час демонтажу наметів на Майдані на поліцейських напала "група нетверезих чоловіків", - МВС

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Під час демонтажу наметів на Майдані на поліцейських напала "група нетверезих чоловіків", - МВС
Троє поліцейських потрапили в лікарню із забоями і розбитими обличчями.

Про це повідомляє пресцентр МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці демонтували встановлені на Майдані Незалежності намети. При цьому група нетверезих чоловіків накинулася на поліцейських, внаслідок чого троє правоохоронців госпіталізовані з розбитими обличчями та забоями. За даним фактом розпочато кримінальне провадження", - сказано в повідомленні.

У МВС додали, що організатори акції не повідомляли заздалегідь про свої плани встановити на Майдані намети, і з урахуванням цього поліцейські вирішили їх демонтувати.

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"За фактом травмування поліцейських під час акції на Майдані Незалежності розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи правопорушників", - додали в МВС.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в центрі Києва фізособи-підприємці протестують проти запланованих урядом на січень карантинних обмежень роботи. Цілий день між ними та правоохоронцями відбуваються сутички. Постраждали близько 40 поліцейських.

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Топ коментарі

  • olele
    https://twitter.com/OlegZemliansky

    https://twitter.com/OlegZemliansky Олег Землянский https://twitter.com/OlegZemliansky @OlegZemliansky

    тільки що ФОП (який голосував самі зараз дізнаєтесь за кого), попросив Петра Олексійовича в прямий ефір "ПРЯМОГО" - "не тягти на себе булаву, а допомогти ЗЕЛЕНСЬКОМУ вирішити ЇХ (ФОПів) проблеми"..!
    моя мама офігіла і питає: він шо, дєбіл?
    я кажу, та он же ж за Зе! голосував!
  • Палиця Василь
    95 квартал?)
  • Andriy Kalnyshevsky
    Татаров нашел свои записи за 2013. И подарил авакову.
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