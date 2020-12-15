Під час демонтажу наметів на Майдані на поліцейських напала "група нетверезих чоловіків", - МВС
Про це повідомляє пресцентр МВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Правоохоронці демонтували встановлені на Майдані Незалежності намети. При цьому група нетверезих чоловіків накинулася на поліцейських, внаслідок чого троє правоохоронців госпіталізовані з розбитими обличчями та забоями. За даним фактом розпочато кримінальне провадження", - сказано в повідомленні.
У МВС додали, що організатори акції не повідомляли заздалегідь про свої плани встановити на Майдані намети, і з урахуванням цього поліцейські вирішили їх демонтувати.
"За фактом травмування поліцейських під час акції на Майдані Незалежності розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи правопорушників", - додали в МВС.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в центрі Києва фізособи-підприємці протестують проти запланованих урядом на січень карантинних обмежень роботи. Цілий день між ними та правоохоронцями відбуваються сутички. Постраждали близько 40 поліцейських.