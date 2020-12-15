Зеленський визначив Шмигаля і Єрмака співголовами оргкомітету з розвитку заповідника "Бабин Яр", - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Згідно з документом, Прем'єр-міністра України й керівника Офісу Президента України визначено співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад Організаційного комітету.

Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників щодо створення в м. Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".

Кабінет Міністрів має затвердити план заходів у зв'язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру, передбачивши вирішення нагальних питань розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", зокрема встановлення композиційних елементів Алеї Праведників, розширення зон охорони заповідника та завершення облаштування меморіального музею пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру у будівлі по вул. Іллєнка, 44 у м. Києві тощо.

Крім того, уряд повинен передбачити проведення жалобних заходів та організації міжнародної наукової конференції (веб-конференції), присвяченої роковинам трагедії Бабиного Яру, здійснення пошукової роботи стосовно загиблих у Бабиному Яру, увічнення пам'яті про них.

Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році арт-директором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

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Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.

Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства з колективним закликом усвідомити трагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, а також підтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.