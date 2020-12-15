У прийнятому бюджеті на 2021 рік закладено зростання витрат на культуру й інформполітику, - Ткаченко

У Державному бюджеті на 2021 рік видатки на культуру, креативну індустрію, туризм та інформаційну політику будуть більші, ніж у 2020 році.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив очільник Міністерства культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер остаточно: 12 млрд 524 млн 251,1 грн. Нам вдалося відстояти більший бюджет, ніж торік. Навіть у його скороченій редакції. А це - наочна демонстрація поступової зміни сприйняття ролі культури для держави", - зазначив Ткаченко.

Міністр повідомив, що вже наступного року вдасться почати реалізацію низки запланованих програм. Зокрема, серед нового, але амбітного - Велика Реставрація, Центри культурних послуг, програми для народних художніх промислів і популяризації читання, системний розвиток і просування внутрішнього туризму, будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності, Музею Голодомору, Музею Бабиного Яру і Галузевого державного архіву, програми інформаційної безпеки і медіаграмотності.

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Також планується створення двох нових інституцій: Державної служби охорони культурної спадщини та Державної інспекції охорони культурної спадщини.

За словами Ткаченка доопрацьовуватиметься питання підвищення зарплат, які у сфері культури нижчі за середню на 28%.

Нагадуємо, 15 грудня Верховна Рада у вівторок ухвалила Державний бюджет на 2021 рік.