Міноборони підтвердило інформацію журналістки про корупцію під час перевезення тіл загиблих українських воїнів

В Міністерстві оборони України підтвердили факти корупційних зловживань під час перевезення тіл загиблих українських воїнів, про що раніше повідомляла у своїй програмі журналістка Яніна Соколова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Міноборони в Фейсбук.

"За дорученням Міністра, Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України провело попередню перевірку відомостей щодо можливих зловживань під час перевезення тіл загиблих українських захисників, оприлюднених у програмі Яніни Соколової. Встановлено, зокрема, що "дії певних посадових осіб мають ознаки приватного інтересу при проведенні процедур публічних закупівель", - сказано в повідомленні.

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У Міноборони зазначили, що після аудиту Управління цивільно-військового співробітництва Генерального Штабу Збройних Сил України та військових частин щодо використання коштів за відповідною бюджетною програмою та завершення службового розслідування "вирішуватиметься питання юридичної відповідальності причетних посадових осіб".

Раніше журналістка Яніна Соколова в програмі "Соромно" повідомила про факти корупції в армії під час закупівель ритуальних послуг.



