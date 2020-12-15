Підприємці-протестувальники збираються заночувати на Майдані. ВIДЕО

Учасники акції протесту фізосіб-підприємців не мають наміру йти з Майдану Незалежності і хочуть провести там усю ніч.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Протестувальники принесли з собою подушки і ковдри, зібрали гроші, щоб купити їжі.

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Учасники акції на підтримку ФОПів вирішили залишитися на майдані до ранку. З собою мають подушки та ковдри pic.twitter.com/ITnjgoN0Sf — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) December 15, 2020

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в центрі Києва фізособи-підприємці протестують проти запланованих урядом на січень карантинних обмежень роботи. Цілий день між ними та правоохоронцями відбуваються сутички. Постраждали близько 40 поліцейських.

Увечері учасники протесту спробували поставити на Майдані намети, але поліція не дала цього зробити, а поставлені намети знесла. Під час зіткнень поранень зазнали троє правоохоронців - в МВС повідомляють, що на них напала "група нетверезих чоловіків". У поліції почали справу про насильство щодо працівників правоохоронних органів.