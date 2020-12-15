Апеляційна палата ВАКС скасувала підозру Холоднюку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала підозру Зеновію Холоднюку

Таке рішення суд прийняв у понеділок, 14 грудня інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

14.12.2020 року було задоволено апеляційну скаргу сторони захисту, якою було скасовано ухвалу Вищого антикорупційного суду від 25.11.2020 року та скасовано підозру Холоднюку Зеновію Васильовичу за ч. 1 ст. 255 КК України (участь у злочинах, вчинюваних злочинною організацією ) та ст. 351-2 КК України (створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та її членів).

Рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду остаточне, набрало законної сили та оскарженню не підлягає.

Нагадуємо, 29 жовтня Вища рада правосуддя звільнила Холоднюка з посади голови Державної судової адміністрації.

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