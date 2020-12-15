Перші дози вакцини від COVID-19 Україна отримає в лютому, - Степанов
Про це він сказав в інтерв'ю радіо "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми дуже розраховуємо, що перші вакцини ми отримаємо вже в I кварталі наступного року. Зараз намагаємося зробити все, щоб перші дози були в Україні в лютому", - повідомив Степанов.
Він додав, що наразі МОЗ веде переговори щодо зберігання вакцин. Адже деякі з них, наприклад, розробки Pfizer, мають зберігатися за ультранизьких температур -80°C. Міністерство обговорює можливість їх зберігання з промисловими підприємствами, у яких є для цього відповідні холодильні потужності, додав міністр.
"Близько 1 млн доз ми будемо в змозі зберігати", - пояснив Степанов.
За словами Степанова, вакциною від Pfizer насамперед будуть вакциновані категорії населення, які МОЗ може "дуже чітко проконтролювати": медпрацівники, військовослужбовці, співробітники сфери освіти. Це пояснюється специфічними умовами зберігання і застосування вакцин розробки цієї компанії, пояснив міністр.