Перші дози вакцини від COVID-19 Україна отримає в лютому, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розраховує на те, що перші дози вакцини від коронавірусу надійдуть в країну вже в лютому 2021 року.

Про це він сказав в інтерв'ю радіо "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми дуже розраховуємо, що перші вакцини ми отримаємо вже в I кварталі наступного року. Зараз намагаємося зробити все, щоб перші дози були в Україні в лютому", - повідомив Степанов.

Він додав, що наразі МОЗ веде переговори щодо зберігання вакцин. Адже деякі з них, наприклад, розробки Pfizer, мають зберігатися за ультранизьких температур -80°C. Міністерство обговорює можливість їх зберігання з промисловими підприємствами, у яких є для цього відповідні холодильні потужності, додав міністр.

"Близько 1 млн доз ми будемо в змозі зберігати", - пояснив Степанов.

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За словами Степанова, вакциною від Pfizer насамперед будуть вакциновані категорії населення, які МОЗ може "дуже чітко проконтролювати": медпрацівники, військовослужбовці, співробітники сфери освіти. Це пояснюється специфічними умовами зберігання і застосування вакцин розробки цієї компанії, пояснив міністр.

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