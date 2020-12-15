Канада оприлюднила звіт про загибель літака МАУ в Ірані

Канада продовжить боротьбу за відстоювання прав родичів жертв катастрофи літака МАУ в Ірані на справедливість й належне відшкодування.

Про це йдеться у звіті, підготовленому спеціальним радником прем’єр-міністра Джастіна Трюдо з питань цієї авіакатастрофи Ральфом Гудейлом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Канада продовжить енергійно працювати із Міжнародною групою координації та реагування над притягненням Ірану до відповідальності за збиття PS752 й над знаходженням певних механізмів справедливості, вимагаючи повних репарацій від Ірану жертвам, їх родичам та залученим державам", - зазначається у звіті.

"Канада дослідить усі наявні механізми внутрішнього законодавства та міжнародних організацій й агентств, аби нагадувати світові про трагедію PS752, вшанувати й пом’янути жертв, добитися відшкодувань та зробити небо безпечнішим для міжнародної цивільної авіації", - стверджується у звіті.

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Звіт погодинно описує реакцію уряду Канади на інформацію про збиття поблизу Тегерана пасажирського літака й ставить ряд запитань, на які має відповісти іранська сторона.

У документі висловлюється підтримка канадській ініціативі "Безпечніше небо", покликаній унеможливити повторення трагедій літаків рейсу PS752 та MH17, а також міститься заклик надавати особливу увагу потребам родичів жертв авіакатастроф.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У листопаді стало відомо, що іранський уряд має намір закласти в державний бюджет 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім'ям жертв катастрофи літака МАУ.