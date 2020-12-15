Доказів у "справі Роттердам+" достатньо для завершення досудового слідства, - НАБУ

Доказів у справі Роттердам+ достатньо для завершення досудового слідства та передачі справи до суду.

Про це детектив НАБУ Михайло Романюк повідомив під час засідання комітету Верховної ради з антикорупційної політики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами детективів, наразі НАБУ полишені можливості представляти справу в суді.

За інформацією детектива, у справі "Роттердам+" шістьом особам повідомлено про підозру: чотирьом службовим особам НКРЕКП та двом представникам приватних компаній групи ДТЕК.

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"Предметом нашого розслідування є дії службових осіб комісії з розробки регуляторного акту, який встановлював механізм формування державної регульованої ціни тарифу на електричну енергію, що виробляється тепловими електростанціями при спалюванні вугілля", – пояснив Романюк.

"Фактично, в державну регульовану ціну було безпідставно включено витрати на транспортування, в середньому на 90%", – додав він.

Як повідомив Романюк, шкоду держави від цих дій оцінюють у понад 39 млрд грн: "Учасники запровадження формули "Роттердам+" діяли свідомо, передбачали негативні наслідки та бажали їх настання, вони приховували наслідки своїх дій. Відбулось втручання в діяльність Регулятора з боку зацікавленої групи осіб", – додав він.

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На думку прокурорів НАБУ, для повернення збитків, завданих внаслідок запровадження формули "Роттердам+", держава має сформувати позицію, подати цивільний позов. А для належного судового розгляду справи – змінити прокурора у справі на "компетентного, професійного та неупередженого".

Нагадаємо, справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів збитків від формули або вчинення будь-ким кримінально правопорушення.

17 листопада ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам +".

У той же день Національне антикорупційне бюро України заявило, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам +".

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