Племінник Путіна зареєстрував партію "Росія без корупції"

Роман Путін, двоюрідний племінник президента РФ Володимира Путіна, створив політичну партію "Росія без корупції".

Рішення про створення партії було прийнято на з'їзді в Москві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Роман Путін з червня 2020 року очолював партію "Народ проти корупції", яка була зареєстрована в 2013 році. Партія планувала брати участь у виборах до Держдуми й у всіх виборах або довиборах, які відбудуться в 2021 році. Але Верховний суд РФ задовольнив позов міністерства юстиції РФ і постановив ліквідувати політсилу.

Роману Путіну 43 роки. Він займався консалтингом, очолював російську федерацію тхеквондо. На початку 2000-х служив у ФСБ. Англомовна Wikipedia пише, що у нього є вілла в Лондоні, маєток у Каліфорнії, острів у Карибському морі і розкішна яхта.

Роман Путін стверджував, що вкрай рідко бачиться з родичем-високопосадовцем.

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