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Сенцов про те, що відбувається в Україні: "Як же швидко почали повертатися часи Януковича. Цікаво, як назвуть наступну революцію"

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Сенцов про те, що відбувається в Україні: "Як же швидко почали повертатися часи Януковича. Цікаво, як назвуть наступну революцію"
Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов прокоментував події на Майдані, оголошення підозри у вбивстві Тетяні Чорновол і захист корумпованого чиновника з боку Офісу Президента.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Беркут знову б’є громадян на Майдані Незалежності. Таню Чорновол офіційно звинувачують у вбивстві під час штурму офісу Партії Регіонів. Корумпованого чиновника з ОП захищають на найвищому рівні. Як же швидко почали повертатися часи Януковича. Цікаво, як назвуть наступну революцію?" - зазначив Сенцов.

Сенцов про те, що відбувається в Україні: Як же швидко почали повертатися часи Януковича. Цікаво, як назвуть наступну революцію 01

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Сенцов о происходящем в Украине: "Как же быстро начали возвращаться времена Януковича. Интересно, как назовут следующую революцию" - Цензор.НЕТ 1753
  • esperansa002014
    Революция. А чтобы что? Чтобы 73% быдло радостно побежало голосовать за нового бубочку консерву разумкова?

    Нам бы Пороха и военную хунту лет на 5-10, тогда бы что-то путное вышло бы...
  • orionemc2 a7fce8b3
    революционируй не революционируй, а малоросский скот всегда выберет своего Кравчука вместо Черновола...и радостно побежит лизать сапоги мышебратьям.
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