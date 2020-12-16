Брата мера Києва Кличка ввели в Міжнародний зал слави боксу

Українського боксера, одного з найтитулованіших чемпіонів в історії суперважкої ваги, переможця Олімпіади-1996 Володимира Кличка введено в Міжнародний зал боксерської слави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на klitschko-brothers.

Українець вперше брав участь у номінації, де був ще 41 боксер. Кличко переміг шляхом голосування членами експертного журі. Разом з ним у Зал також ввели Флойда Мейвезера і Андре Ворда.

Зазначається, що Володимир Кличко став другим українцем у Міжнародному залі після брата Віталія.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брати Клички відкрили оновлений легкоатлетичний манеж у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Володимир Кличко провів 69 боїв у своїй професійній кар'єрі, вигравши 64 з них (54 - достроково). Він був чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA.

Володимир Кличко є одним з найбільш домінуючих чемпіонів світу в історії суперважкої ваги.