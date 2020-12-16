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Брата мера Києва Кличка ввели в Міжнародний зал слави боксу

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Брата мера Києва Кличка ввели в Міжнародний зал слави боксу
Українського боксера, одного з найтитулованіших чемпіонів в історії суперважкої ваги, переможця Олімпіади-1996 Володимира Кличка введено в Міжнародний зал боксерської слави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на klitschko-brothers.

Українець вперше брав участь у номінації, де був ще 41 боксер. Кличко переміг шляхом голосування членами експертного журі. Разом з ним у Зал також ввели Флойда Мейвезера і Андре Ворда.

Зазначається, що Володимир Кличко став другим українцем у Міжнародному залі після брата Віталія.

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Володимир Кличко провів 69 боїв у своїй професійній кар'єрі, вигравши 64 з них (54 - достроково). Він був чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA.

Володимир Кличко є одним з найбільш домінуючих чемпіонів світу в історії суперважкої ваги.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Дмитрий Шкицкий
    Да выдыхайте уже- выборы прошли. А то "Брата мэра Киева Кличко..."

    Как-будто Владимир менее известен, чем Виталий.
    В общем, "брат мэра Киева Кличко" полностью заслужил быть в элите лучших боксеров мира всех времён!
  • Герхард
    Почему было не написать просто "Владимира Кличко"?

    То, что он брат Виталия как-то умоляет или наоборот повышает его заслуги в боксе?
  • Олег Петрович ed2c8e0a
    Братья Кличко прославляют Украину. Это достижения Украины .Молодцы.
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