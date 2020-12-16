Австрія посилює обмеження на в'їзд до країни з 19 грудня

В Австрії з 19 грудня посилюють обмеження на в'їзд до країни. Вони стосуватимуться тих країн, де зафіксовано високий рівень поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факты".

Тепер під час в'їзду до країни необхідно пройти обов'язковий 10-денний карантин, навіть якщо у людини негативний тест на коронавірус.

Щоб така обсервація закінчилася достроково, потрібно пройти тест за свої гроші, але не раніше ніж через п'ять днів після початку самоізоляції.

Ті, хто будуть прибувати до Австрії після 19 грудня, підписуватимуть відповідний формуляр про карантин, який рекомендується завчасно роздрукувати та заповнити.

Такі обмеження діятимуть і для України зокрема.

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Посилення карантину не стосується громадян, які прибувають із 10 країн: Австралія, Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Японія, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Уругвай і Ватикан.

Нагадаємо, з 7 грудня в Австрії послабили карантин, але ресторани і готелі будуть закриті до 7 січня. З 24 грудня в країні запрацюють підйомники. Мандрівники мають проходити 10-денний карантин.

На Новий рік дозволять збиратися компаніям до десяти осіб, також запрацюють роздрібні магазини і підприємства сфери послуг: перукарні та салони краси.